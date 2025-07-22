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İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Погода не для пляжного волейбола в Дуйсбурге

Пляжный волейбол
Новости
22 Июля 2025 16:35
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İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Погода не для пляжного волейбола в Дуйсбурге

Соревнования по пляжному волейболу на Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии проходят в сложных погодных условиях.

Как сообщает İdman.biz из Германии, погода в Спортивном парке Дуйсбурга, где выступает и команда Азербайджана, является не совсем пляжной. Из-за дождя несколько раз прерывались матчи, а площадку пришлось ненадолго эвакуировать из-за штормового предупреждения.

Однако все это на расписание выступлений наших спортсменов пока не влияет.

В женском зачете Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова сегодня провели свой второй матч на мультифоруме. Они в двух сетах уступили литовскому дуэту Кризанаускайте-Рутковской. Это их второе поражение на Универсиаде.

Позже на площадку выйдет наш мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев. Их ждет встреча с австрийцами Клеменом-Сполером.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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