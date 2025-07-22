Второе поражение "пляжниц" на Универсиаде - ВИДЕО

На Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии набирают ход соревнования по пляжному волейболу.

Как сообщает İdman.biz из Германии, они проходят в Дуйсбурге. В женском зачете азербайджанские «пляжницы» Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова провели свой второй матч на мультифоруме. Они в двух сетах уступили литовскому дуэту Кризанаускайте-Рутковской. Это их второе поражение на Универсиаде.

Позже на площадку выйдет наш мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев. Их ждет встреча с австрийцами Клеменом-Сполером.

İdman.biz