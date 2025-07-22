Восемь игр в первый день чемпионата Азербайджана - РЕЗУЛЬТАТЫ

Стартовал чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований, в которых принимает участие 12 женских и 11 мужских команд, состоялось восемь игр,.

Только в одной из этих игр было сыграно три сета. В остальных матчах был зафиксирован счет 2:0.

21 июля

Женщины

«Национальная Академия Авиации-2» – «Гянджа-2» – 0:2 (16:21, 19:21)

«Милли-2» — «Милли-3» — 2:0 (21:14; 21:12)

«Национальная Академия Авиации-1» – «Хары Бюльбюль-1» – 2:0 (21:16, 21:08)

«Хари Бюльбюль-2» – «Азеррейл-3» – 0:2 (14:21, 02:21)

Мужчины

«Муров Аз Терминал-4» — «Хиласэдиджи-1» — 1:2 (18:21, 21:14, 08:15)

«Хары Бюльбюль-2» — «Азеррейл-2» — 0:2 (8:21, 11:21)

«Азеррейл-3» – «Муров Аз Терминал-3» – 2:0 (21:12, 21:11)

«Азеррейл-1» – «Хиласэдиджи-1» – 2:0 (21:09, 21:16)

Отметим, что соревнования, проходящие в Бакинском Дворце водных видов спорта, завершатся 25 июля.

İdman.biz