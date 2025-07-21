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Азербайджанские "пляжники" неудачно начали Универсиаду

Пляжный волейбол
Новости
21 Июля 2025 13:17
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Азербайджанские "пляжники" неудачно начали Универсиаду

На Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии начались соревнования по пляжному волейболу.

Как сообщает İdman.biz из Германии, они проходят в Дуйсбурге. В женском зачете азербайджанские «пляжницы» Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова уступили в двух сетах швейцарскому дуэту Мении и Аннике. 21:11 и 21:8 по партиям.

Наш мужской дуэт Нариман Байрамлы – Айхан Абдуллаев начал мультифорум с матча против чехов Дзаворонока – Трусила и проиграл в двух сетах – 0:2. Первая партия завершилась с разницей в 13 очков (8:21), а вторую соперники также взяли уверенно – 11:21.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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