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Сборная Азербайджана примет участие в чемпионате

Пляжный волейбол
Новости
19 Июля 2025 09:19
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Сборная Азербайджана примет участие в чемпионате

Состоялась жеребьёвка чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу среди женщин и мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, организованном в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие исполнительный директор Федерации волейбола Азербайджана Вугар Гусейнзаде, тренер сборных по пляжному волейболу Орхан Гусейнзаде и представители клубов.

В соревнованиях примут участие 12 женских («Азеррейл-1», «Азеррейл-2», «Азеррейл-3», «Хары Бюльбюль-1», «Хары Бюльбюль-2», «Гянджа-1», «Гянджа-2», «Национальная Академия Авиации-1», «Национальная Академия Авиации-2», «Милли-1», «Милли-2», «Милли-3») и 11 мужских команд («Азеррейл-1», «Азеррейл-2», «Азеррейл-3», «Муров Аз Терминал-1», «Муров Аз Терминал-2», «Муров Аз Терминал-3», «Муров Аз Терминал-4», «Хары Бюльбюль-1», «Хары Бюльбюль-2», «Хиласэдиджи-1», «Хиласэдиджи-2»).

Чемпионат будет организован в соответствии с правилами клубного чемпионата Европы, проводимого Европейской конфедерацией волейбола (CEV). Победитель получит право участвовать в клубном чемпионате Европы.

Отметим, что соревнования пройдут с 21 по 25 июля.

İdman.biz

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