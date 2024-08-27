Состоялось соревнование по пляжному волейболу среди сотрудников госучреждений - ФОТО

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации волейбола Азербайджана было проведено соревнование по пляжному волейболу между работниками государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, организованном в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие 11 мужских и 6 женских команд из различных государственных учреждений.

По итоговым результатам среди женщин первыми стали Егана Фейзуллаева и Илаха Гудратова (АЗАЛ). Ляман Габилли и Гюнель Ханларова (Государственный таможенный комитет) заняли второе место, Айтен Гусейналиева и Самия Бабаева (Министерство экологии и природных ресурсов) - третье.

Среди мужчин первое место заняли Парвиз Самедов и Тархан Джабраилов (МЧС). Эльмаддин Дадашов и Эльчин Оруджев (SOCAR-1) заняли второе место, а Намиг Гусейнов и Сахиль Джафаров (SOCAR-2) - третье.

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