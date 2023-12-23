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"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

Пляжный волейбол
Новости
23 Декабря 2023 12:57
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"После долгого времени в этом году в Азербайджане восстановлен пляжный волейбол".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана менеджер по пляжному волейболу Орхан Гусейнзаде.

Он сказал, что за этот год они осуществили большую работу. По словам Гусейнзаде, они не прекращают тренировки ради успехов в будущем: "Мы заняли первое место на чемпионате Европы. Это было первое достижение в истории азербайджанского пляжного волейбола. Этот успех дал нам дополнительный стимул открывать новых спортсменов и развивать пляжный волейбол. Поскольку сейчас зимние месяцы, наши тренировки проводятся в помещении. Наш процесс подготовки продолжается с нашими 18-19-летними волейболистами".

Он рассказал, что после нового года их ждет несколько соревнований: "Мы будем соревноваться в чемпионатах EEVZA , в турнирах, организованных Европейской конфедерацией волейбола, в играх стран СНГ, которые пройдут в Гяндже. Вместе с нашими тренерами и коллективом мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха на высоком уровне. Мы всегда будем продвигать Азербайджан и высоко поднимать наш флаг".

İdman.biz

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