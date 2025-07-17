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Руфат Гасанов: "Организация Суперлиги превзошла все ожидания"

Пляжный футбол
Новости
17 Июля 2025 16:01
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Руфат Гасанов: "Организация Суперлиги превзошла все ожидания"

«Азербайджанская Суперлига по пляжному футболу превзошла все ожидания в плане организации».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report руководитель Федерации пляжного футбола Руфат Гасанов.

Он отметил, что интерес зрителей к соревнованиям был достаточно высоким:

«Организация превзошла все наши ожидания. Зрительский интерес также был высоким. Мы организовали прямые трансляции игр в интернете. За матчами наблюдало множество зрителей».

Представитель организации сообщил, что некоторые игроки, участвовавшие в турнире, будут приглашены в сборную:

«В чемпионате страны соревновались шесть команд, состоящих из игроков Первой лиги, мини-футбола и региональной лиги АФФА. Практически во всех командах были игроки, выступавшие за сборную по пляжному футболу или проходившие сборы. Основная борьба развернулась между командами ВТБ и «Марафон». Чемпион определился в последнем туре. ВТБ победил соперника со счетом 7:4. «Чинар Зангилан» занял третье место. На поле появились также и некоторые новые игроки. Они будут участвовать в сборах национальной команды».

Он напомнил, что чемпион и обладатель второго места будут участвовать в еврокубках:

«Чемпион страны представит Азербайджан в Euro Winners Cup, где сразятся победители чемпионатов Европы по пляжному футболу. «Марафон» же завоевал путевку в Challenge Cup, который считается плей-офф этого турнира».

Отметим, что в последнем туре Суперлиги Банк ВТБ одержал победу над «Марафоном» со счётом 7:4 и стал чемпионом. «Марафон» занял второе место. «Чинар Зангилан» завоевал бронзовую медаль, обыграв «Дирчелиш» со счётом 5:4.

İdman.biz

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