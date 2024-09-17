17 Сентября 2024
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Наша сборная проведет сборы

Пляжный футбол
Новости
17 Сентября 2024 12:03
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Наша сборная проведет сборы

Сборная Азербайджана по пляжному футболу с 25 сентября по 3 октября проведет тренировочный сбор в турецкой Аланье.

В рамках подготовки наша команда проведет товарищеские игры. Сборы являются подготовкой к отборочному этапу чемпионата мира, который пройдет в испанском Кадисе с 4 по 15 октября.

Список игроков, приглашенных в сборную:

Вратари: Эльчин Гасымов, Вагиф Ширинбеков;
Игроки: Амид Назаров, Джомард Бахшалиев, Эльшад Манафов, Орхан Мамедов, Иса Зейналлы, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Кямран Гурбатов, Руфат Мамедли, Байрам Байрамлы.

Отметим, что в группе А квалификационного раунда чемпионата мира сборная Азербайджана сыграет с Испанией, Англией и Грузией.

İdman.biz

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