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Определились победители в пляжном футболе - ФОТО

Пляжный футбол
Новости
2 Сентября 2024 17:51
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Определились победители в пляжном футболе - ФОТО

Состоялся чемпионат Азербайджана по пляжному футболу среди юношей до 15 лет и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, команды «Азарт» и «Бакинская футбольная академия» (БФА) встретились в финале чемпионата юношей до 15 лет, в котором приняли участие 8 команд.

«Азарт» выиграл соревнование со счетом 4:1. «Сабаил» завоевал бронзу турнира. Фуад Мурадов (БФА) стал лучшим бомбардиром чемпионата с 11 голами. Лучшим вратарем был признан Сирадж Гулузаде («Сабаил»), лучшим игроком - Ягуб Самедов («Азарт»).

«Сабах» завоевал титул чемпиона среди девушек до 17 лет. «Баку Спортинг» занял второе место, «Ахмедли Юнайтед» - третье. Самым результативным игроком с 8 голами стала нападающая "Сабаха" Таргуль Ганиева. Наргиз Агалиева («Баку Спортинг») была удостоена звания лучшего вратаря, Айлин Керимова («Сабах») - лучшего игрока.

İdman.biz

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