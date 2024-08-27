27 Августа 2024
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Наша сборная проиграла Беларуси

Пляжный футбол
Новости
27 Августа 2024 16:21
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Наша сборная проиграла Беларуси

Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела первый товарищеский матч в рамках тренировочного сбора, организованного в Баку.

İdman.biz сообщает, что команда встретилась со сборной Беларуси.

В матче, проходившем на поле для пляжного футбола Дворца водных видов спорта, соперник одержал победу со счетом 4:2. За нашу сборную забили Рамиль Алиев и Иса Зейналлы.

Команды встретятся сегодня во втором товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на той же площадке, начнется в 18:00.

Отметим, что тренировочный сбор сборной Азербайджана, начавшийся 1 августа под руководством ее нового главного тренера Сахиба Мамедова, продолжится до 31-го числа.

İdman.biz

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