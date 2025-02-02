Халил Атлы: "Мы проиграли матч из-за простых ошибок"

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые не оставили нас одних в выездной игре и поддерживали».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба главный тренер «Гянджи» Халил Атлы после матча с «Орду».

Турецкий наставник сказал, что матч получился интересным для любителей баскетбола:

«Мы хотели подарить болельщикам победу в Баку. Но этого не произошло. У нас были потери в команде. Не было возможности для ротаций. Мы построили свой план игры соответствующим образом. Играли хорошо. Боролись до конца. Но после нескольких простых ошибок мы упустили преимущество в основное время. Матч перешёл в дополнительное время. Мы проиграли игру с небольшой разницей из-за простых ошибок».

Главный тренер подчеркнул, что они будут сосредоточены на предстоящих играх:

«Мы постараемся устранить недостатки. Хотим демонстрировать нашим болельщикам хорошие игры и радовать их».

Отметим, что сегодня в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги «Гянджа» в выездном матче уступила «Орду» со счетом 90:93.

İdman.biz