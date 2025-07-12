Азербайджан обыграл Сингапур и сыграет с Украиной

Сегодня сборная Азербайджана проведёт очередные матчи женской Мировой серии 3х3 в Бухаресте, столице Румынии.
Как сообщает İdman.biz, в рамках группы C наша команда встретилась с Сингапуром и победила. В следующей встрече Азербайджан встретится с Украиной.
Две лучшие сборные группы выйдут в 1/4 финала.
Женская Мировая серия
12 июля
11:00. Сингапур – Азербайджан - 10:22
21:15. Азербайджан – Украина
Отметим, что на начальном этапе группового этапа наши баскетболистки обыграли «Цукубу» (Япония) со счётом 21:10 и «Лозанну» (Швейцария) - 21:11.
İdman.biz