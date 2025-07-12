Азербайджан обыграл Сингапур и сыграет с Украиной

Сегодня сборная Азербайджана проведёт очередные матчи женской Мировой серии 3х3 в Бухаресте, столице Румынии.

Как сообщает İdman.biz, в рамках группы C наша команда встретилась с Сингапуром и победила. В следующей встрече Азербайджан встретится с Украиной.

Две лучшие сборные группы выйдут в 1/4 финала.

Женская Мировая серия

12 июля

11:00. Сингапур – Азербайджан - 10:22

21:15. Азербайджан – Украина

Отметим, что на начальном этапе группового этапа наши баскетболистки обыграли «Цукубу» (Япония) со счётом 21:10 и «Лозанну» (Швейцария) - 21:11.

İdman.biz