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Сезон-2024/2025 стал рекордным по числу трипл-даблов в истории НБА

Баскетбол
Новости
12 Июля 2025 10:55
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Сезон-2024/2025 стал рекордным по числу трипл-даблов в истории НБА

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) было оформлено 149 трипл-даблов (набор игроком в одном матче в трёх статистических показателях не менее 10 пунктов (то есть двузначного числа). В качестве показателей могут выступать очки, перехваты, блок-шоты, результативные передачи и подборы) - больше, чем в любом другом сезоне в истории североамериканской лиги.

Как сообщает İdman.biz, соответствующей статистикой поделился обозреватель Sportico Лев Акабас.

Примечательно, что среди игроков в сезоне-2024/2025 явным лидером по трипл-даблам был центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. На счету серба их было 34.

Второе место по этому показателю занял тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (11). А третью позицию разделили лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис. У обоих было 10 трипл-даблов.

İdman.biz

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