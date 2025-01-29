Главный тренер "Гянджи": "Мы заслуживаем продолжения нашего пути в Кубке"

«Мы посвящаем победу нашим болельщикам».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольной команды «Гянджа» Халил Атлы после матча против «Орду» в 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Турецкий специалист рассказал, что почувствовал поддержку болельщиков с первых минут игры, в которой они одержали победу:

"Мы играем для них. И заслуживаем продолжения нашего пути в Кубке. Постараемся добиться наилучшего результата. Я верю в команду. Спасибо баскетболистам. Мы делали ротации и играли. Впереди нас ждет еще одна игра с «Орду». На этот раз мы встретимся в чемпионате. Мы готовы к этому матчу, хотим победить и продолжить свой путь".

Отметим, что матч «Гянджа» - «Орду», который состоялся во Дворце спорта Гянджи, завершился победой хозяев поля со счетом 81:62.

İdman.biz