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Стефен Карри - автор невероятного достижения для трёхочковых попаданий

Баскетбол
Новости
26 Августа 2024 19:29
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Стефен Карри - автор невероятного достижения для трёхочковых попаданий

Разыгрывающий защитник и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри является автором невероятного достижения по трёхочковым броскам.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", согласно аккаунту Crazy Stats, Стефен является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набрал более 10 тыс. очков в течение карьеры с помощью трёхочковых бросков.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Карри в составе "Голден Стэйт Уорриорз" принял участие в 75 встречах. В среднем за матч Стефен набирал 26,4 очка, делал 4,5 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 0,8 перехвата.

Кроме того, Стефен принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды США. В финальной игре турнира американцы обыграли сборную Франции со счётом 98:87, в результате чего завоевали олимпийское золото.

İdman.biz

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