Позиция нашей сборной в Женской серии

После этапа Клермон-Ферран Женской баскетбольной серии 3х3 объявлена общая таблица соревнований.

Как сообщает İdman.biz, в состоявшихся 5 турах приняли участие 28 команд.

Сборная Азербайджана заняла 12 место с 95 очками. Наша команда участвовала в двух этапах. 6-е место в Габале добавило нашей сборной 45 очков, а 5-е место в Клермон-Ферране - 50.

"Баку Флэймз" находится на 27-м месте с 35 очками. Наш представитель, принимавший участие только в Габалинском этапе, как обладатель 8-го места, набрал 35 очков.

Отметим, что список возглавляет Франция с 250 баллами. "Трехцветные" выиграли два этапа из трех, в которых принимали участие.

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