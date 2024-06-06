Амиль Гамзаев: "Мы хотим начать турнир с победы над Арменией"

«Сегодня мы завершили подготовку. Травмированных нет».

Об этом İdman.biz сообщил капитан сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Амиль Гамзаев.

Опытный баскетболист оценил подготовку к отборочному раунду Кубка Европы, который пройдет 8-9 июня:

«После чемпионата Азербайджана у нас было очень мало времени на подготовку. После чемпионата мы приехали сразу в Сербию и приняли участие в сборах. Мы полностью готовы. Мы также проверяли свои силы в товарищеских матчах. Сегодня вечером отправимся в Приштину».

Хамзаев рассказал, что их главная цель - поднять кубок над головой:

«Два года назад нам удалось завершить этот турнир лидерами. В прошлом году мы выступили неудачно из-за множества травм. Мы хотим снова победить и принять участие в финальной стадии Кубка Европы. Нас ждет принципиальная борьба против Армении. Наша первая игра с ними. Мы хотим победить Армению в первом матче и психологически дать хороший старт турниру».

Отметим, что отборочный раунд Кубка Европы пройдет в Приштине, столице Косово. Победитель турнира завоюет путевку на Кубок Европы, который пройдет 22-25 августа в столице Австрии Вене.

Эмин Ага

İdman.biz