Разгром от чемпиона - ВИДЕО

Сегодня состоялся второй матч финальной серии в азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, в спорткомплексе «Серхедчи» в очередном противостоянии вновь сошлись «Сабах» и «Хазри».

В первой дуэли финала сильнее оказался «Хазри», победивший со счетом 90:75. Чемпион "Сабах", проигравший в первом матче, смог взять реванш.

Финальная серия длится до трех побед одной из команд.

Отметим, что обладателем бронзовых наград стал «НТД-Индиго», обыгравший «Хырдалан».

Финальная серия АБЛ

Второй матч

19:30 Хазри - Сабах - 63:94 (13:24, 16:22, 17:29, 17:19)

Счет в серии 1:1

Спорткомплекс «Серхедчи»

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