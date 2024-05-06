Австралия стала соперником сборной Азербайджана

Определился еще один соперник женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Как сообщает İdman.biz, это стало ясно после II олимпийского квалификационного турнира.

Австралийская команда выиграла соревнование, проходившее в Японии. Представитель «Зеленого континента» выиграл пятую путёвку во французскую столицу. До этого на Париж-2024 квалифицировались хозяева, Китай, США и Азербайджан.

Отметим, что последние три участника турнира определятся в отборочном турнире, который пройдет в Венгрии 16-19 мая.

İdman.biz