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"Мы хотим финишировать лидером лиги"

Баскетбол
Новости
15 Марта 2024 23:34
"Мы хотим финишировать лидером лиги"

«Я поздравляю команду-соперника. Они хорошо сражались».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Турецкий специалист прокомментировал игру против «Хырдалана» в XV туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Мы хорошо подготовились к этому матчу. После кубка мы также хорошо выступили в чемпионате. Наша команда отлично показала ту реакцию, которую я ожидал. Агрессивность в защите, обмен мячом в атаке были невероятно жесткими и хорошими. Это дало нам повод взять игру под свой контроль. Все 12 наших игроков выступили и 10 из них набрали очки. Мы хотим выиграть следующий матч и обеспечить себе место на первых двух местах. Хотим выиграть матч против «Сабаха» в последнем туре и стать лидером лиги».

Отметим, что «Хазри» победил «Хырдалан» со счетом 108:82.

İdman.biz

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