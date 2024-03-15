"Мы хотим финишировать лидером лиги"

«Я поздравляю команду-соперника. Они хорошо сражались».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Турецкий специалист прокомментировал игру против «Хырдалана» в XV туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Мы хорошо подготовились к этому матчу. После кубка мы также хорошо выступили в чемпионате. Наша команда отлично показала ту реакцию, которую я ожидал. Агрессивность в защите, обмен мячом в атаке были невероятно жесткими и хорошими. Это дало нам повод взять игру под свой контроль. Все 12 наших игроков выступили и 10 из них набрали очки. Мы хотим выиграть следующий матч и обеспечить себе место на первых двух местах. Хотим выиграть матч против «Сабаха» в последнем туре и стать лидером лиги».

Отметим, что «Хазри» победил «Хырдалан» со счетом 108:82.

İdman.biz