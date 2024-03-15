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НТД-Индиго принимает "Серхедчи", "Хазри" против "Хырдалана"

Баскетбол
Новости
15 Марта 2024 09:28
НТД-Индиго принимает "Серхедчи", "Хазри" против "Хырдалана"

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге будут сыграны два матча XV тура.

Как сообщает İdman.biz, игровой день начнется в Хачмазе, где «НТД-Индиго» будет принимать «Серхедчи». Между командами разница в 4 очка и это обстоятельство должно стать мотивирующим фактором для соперников.

В другой встрече сыграют «Хазри» и «Хырдалан». Первые набрали мощный ход и возглавляют таблицу, тогда как «Хырдалан» также проводит неплохой отрезок и постарается показать свою игру.

XV тур АБЛ
14:00 НТД-Индиго – «Серхедчи»
Олимпийский комплекс Хачмаза

19:30 «Хырдалан» – «Хазри»
Спортивный центр "Серхедчи"

Хазри

14

12

2

1257-1144 (+113)

26

Нефтчи

15

11

4

1302-1186 (+116)

26

Сабах

14

11

3

1369-1184 (+185)

25

НТД-Индиго

14

10

4

1303-1131 (+172)

24

Хырдалан

14

9

5

1276-1230 (+46)

23

Серхедчи

14

6

8

1207-1240 (-33)

20

Джалилабад

14

5

9

1217-1273 (-56)

19

Сумгайыт

14

4

10

1185-1309 (-115)

18

Гянджа

15

3

12

1258-1401 (-143)

18

Шеки

14

0

14

1017-1302 (-285)

14

İdman.biz

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