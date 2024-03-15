НТД-Индиго принимает "Серхедчи", "Хазри" против "Хырдалана"

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге будут сыграны два матча XV тура.

Как сообщает İdman.biz, игровой день начнется в Хачмазе, где «НТД-Индиго» будет принимать «Серхедчи». Между командами разница в 4 очка и это обстоятельство должно стать мотивирующим фактором для соперников.

В другой встрече сыграют «Хазри» и «Хырдалан». Первые набрали мощный ход и возглавляют таблицу, тогда как «Хырдалан» также проводит неплохой отрезок и постарается показать свою игру.

XV тур АБЛ

14:00 НТД-Индиго – «Серхедчи»

Олимпийский комплекс Хачмаза



19:30 «Хырдалан» – «Хазри»

Спортивный центр "Серхедчи"

Хазри 14 12 2 1257-1144 (+113) 26 Нефтчи 15 11 4 1302-1186 (+116) 26 Сабах 14 11 3 1369-1184 (+185) 25 НТД-Индиго 14 10 4 1303-1131 (+172) 24 Хырдалан 14 9 5 1276-1230 (+46) 23 Серхедчи 14 6 8 1207-1240 (-33) 20 Джалилабад 14 5 9 1217-1273 (-56) 19 Сумгайыт 14 4 10 1185-1309 (-115) 18 Гянджа 15 3 12 1258-1401 (-143) 18 Шеки 14 0 14 1017-1302 (-285) 14

İdman.biz