НТД-Индиго принимает "Серхедчи", "Хазри" против "Хырдалана"

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге будут сыграны два матча XV тура.
Как сообщает İdman.biz, игровой день начнется в Хачмазе, где «НТД-Индиго» будет принимать «Серхедчи». Между командами разница в 4 очка и это обстоятельство должно стать мотивирующим фактором для соперников.
В другой встрече сыграют «Хазри» и «Хырдалан». Первые набрали мощный ход и возглавляют таблицу, тогда как «Хырдалан» также проводит неплохой отрезок и постарается показать свою игру.
XV тур АБЛ
14:00 НТД-Индиго – «Серхедчи»
Олимпийский комплекс Хачмаза
19:30 «Хырдалан» – «Хазри»
Спортивный центр "Серхедчи"
|
Хазри
|
14
|
12
|
2
|
1257-1144 (+113)
|
26
|
Нефтчи
|
15
|
11
|
4
|
1302-1186 (+116)
|
26
|
Сабах
|
14
|
11
|
3
|
1369-1184 (+185)
|
25
|
НТД-Индиго
|
14
|
10
|
4
|
1303-1131 (+172)
|
24
|
Хырдалан
|
14
|
9
|
5
|
1276-1230 (+46)
|
23
|
Серхедчи
|
14
|
6
|
8
|
1207-1240 (-33)
|
20
|
Джалилабад
|
14
|
5
|
9
|
1217-1273 (-56)
|
19
|
Сумгайыт
|
14
|
4
|
10
|
1185-1309 (-115)
|
18
|
Гянджа
|
15
|
3
|
12
|
1258-1401 (-143)
|
18
|
Шеки
|
14
|
0
|
14
|
1017-1302 (-285)
|
14
İdman.biz