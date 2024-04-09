9 Апреля 2024
RU

Чемпионат Европы доверили Баку

Бадминтон
Новости
9 Апреля 2024 16:01
Чемпионат Европы доверили Баку

В 2025 году в Баку пройдет чемпионат Европы среди смешанных команд.

Как сообщает İdman.biz, такое решение приняла Европейская конфедерация бадминтона (ЕКБ).

Было высоко оценено проведение Баку Конгресса ЕКБ на высоком уровне в 2023 году, при этом особо было подчеркнуто, что столица Азербайджана уже играет важную роль в европейской семье бадминтона. Также было отмечено, что один этап отборочного этапа континентального первенства между мужскими и женскими сборными нашей столицы был организован на высоком уровне.

Президент Европейской конфедерации бадминтона Свен Серр заявил, что сотрудничество с Федерацией бадминтона Азербайджана очень продуктивно: "Мы с нетерпением ждем возможности снова вернуться в Баку".

Генеральный секретарь Рамиль Гаджиев принял проведение континентального чемпионата Федерации бадминтона Азербайджана.

Отметим, что Эди Рески Двичайо, Кейша Фатима Захра и Эра Мафтуха представляют нашу страну под руководством главного тренера Мортезы Валидарви на проводящемся сейчас чемпионате Европы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Выявлены сильнейшие бадминтонисты - ФОТО
3 Апреля 19:41
Бадминтон

Выявлены сильнейшие бадминтонисты - ФОТО

Завершился чемпионат Баку по бадминтону
Определились победители первенства - ФОТО
19 Марта 21:56
Бадминтон

Определились победители первенства - ФОТО

В ходе 4-дневного чемпионата определились победители в 5 категориях
Азербайджанскому тренеру вручен сертификат "Shuttle Time Trainer" - ФОТО
12 Марта 23:48
Бадминтон

Азербайджанскому тренеру вручен сертификат "Shuttle Time Trainer" - ФОТО

Молодой тренер Джахид Алхасанов успешно прошел курс "Shuttle Time Trainer", организованный BWF (Всемирной федерацией бадминтона)
Завершился турнир "Azerbaijan International 2024"
11 Февраля 19:28
Бадминтон

Завершился турнир "Azerbaijan International 2024"

Сегодня состоялись финальные игры соревнований
Фарид Гаибов наградил победителей - ФОТО
11 Февраля 19:18
Бадминтон

Фарид Гаибов наградил победителей - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов наблюдал за финалом турнира "Azerbaijan International 2024"
Бадминтонистка сборной Азербайджана - вне полуфинала бакинского турнира
10 Февраля 19:36
Бадминтон

Бадминтонистка сборной Азербайджана - вне полуфинала бакинского турнира

Бадминтонист сборной Азербайджана вышла в четвертьфинал бакинского лицензионного турнира

Самое читаемое

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира
6 Апреля 22:22
Шахматы

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира

"Любой, кто станет чемпионом мира по классическим шахматам, если это не я, будет..."
Хикару Накамура: "Если бы я проиграл Абасову, то…"
7 Апреля 09:00
Шахматы

Хикару Накамура: "Если бы я проиграл Абасову, то…"

"Если бы я знал, что мой соперник себя неважно чувствует, то, вероятно, сыграл бы случайным образом"
Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"
7 Апреля 12:51
Азербайджанский футбол

Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"

Агдамцы сочли целесообразным еще раз рассмотреть вопрос о его трансфере
Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО
7 Апреля 18:48
Борьба

Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО

Такого успеха наш трехкратный чемпион мира добился на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, проходящем в Баку