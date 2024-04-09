Чемпионат Европы доверили Баку

В 2025 году в Баку пройдет чемпионат Европы среди смешанных команд.

Как сообщает İdman.biz, такое решение приняла Европейская конфедерация бадминтона (ЕКБ).

Было высоко оценено проведение Баку Конгресса ЕКБ на высоком уровне в 2023 году, при этом особо было подчеркнуто, что столица Азербайджана уже играет важную роль в европейской семье бадминтона. Также было отмечено, что один этап отборочного этапа континентального первенства между мужскими и женскими сборными нашей столицы был организован на высоком уровне.

Президент Европейской конфедерации бадминтона Свен Серр заявил, что сотрудничество с Федерацией бадминтона Азербайджана очень продуктивно: "Мы с нетерпением ждем возможности снова вернуться в Баку".

Генеральный секретарь Рамиль Гаджиев принял проведение континентального чемпионата Федерации бадминтона Азербайджана.

Отметим, что Эди Рески Двичайо, Кейша Фатима Захра и Эра Мафтуха представляют нашу страну под руководством главного тренера Мортезы Валидарви на проводящемся сейчас чемпионате Европы.

İdman.biz