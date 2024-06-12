"Их присутствие в сборной тормозит наше развитие" - ВИДЕО

«Я был рад, что в игре с Казахстаном в команде не было легионеров».

Об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана Афран Исмайлов, принявший участие в передаче «İdman Bizdə».

Он оценил команду исполняющего обязанности главного тренера Арифа Асадова в игре, в которой наша сборная победила Казахстан со счетом 3:2. По мнению Исмайлова, присутствие в сборной Эдди Исрафилова или Филипа Озобича еще больше тормозит наше развитие:

«Более того, можно считать успехом, если наша молодежь получит шанс. В сборную часто приглашают одних и тех же игроков. Не исключено, что тренеры могут ошибиться в 1-2 выборах. Но в целом выбор правильный. Мне очень понравилась игра Сабухи Абдуллазаде в «Сумгаите». Я верил, что он тоже получит приглашение. Мне было грустно, что его там не было. Но я верю, что в будущем он будет играть в сборной».

Исмайлов рассказал, что в этом матче в игроках сильнее почувствовался национальный дух:

«Легионеров стало меньше. 95 процентов команды составляют азербайджанцы. Это приводит к национальному духу. Так и должно быть. Мы долго хотели этого. В наше время легионеры приходили из Турции и Германии. Некоторые из них старались и что-то делали. Даже сейчас Антон Кривоцюк говорит на нашем родном языке. Видно, что он хочет помочь. Возможно, этот национальный дух привил Ариф Асадов. Действительно, это желание было видно в ребятах. В конечном итоге это привело к победе».

Отметим, что в первом контрольном матче в Венгрии наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3.

Эмин Ага

İdman.biz