Атлеты готовятся в Анталье

В турецкой Анталье продолжаются тренировочные сборы сборной Азербайджана по легкой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, сборы, стартовавшие 10 марта, направлены на подготовку к предстоящим соревнованиям.

Спортсмены готовятся под руководством старшего тренера по спринту Валентина Булычева, старшего тренера по прыжкам Зияда Халфаева и тренера Рахиба Мамедова. Азербайджанские спортсмены примут участие в лицензионных соревнованиях, на которых будут разыгрываться путевки на летние Олимпийские игры в Париже.

Отметим, что сборы завершатся 24 марта.

İdman.biz