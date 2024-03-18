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Атлеты готовятся в Анталье

Атлетика
Новости
18 Марта 2024 20:02
Атлеты готовятся в Анталье

В турецкой Анталье продолжаются тренировочные сборы сборной Азербайджана по легкой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, сборы, стартовавшие 10 марта, направлены на подготовку к предстоящим соревнованиям.

Спортсмены готовятся под руководством старшего тренера по спринту Валентина Булычева, старшего тренера по прыжкам Зияда Халфаева и тренера Рахиба Мамедова. Азербайджанские спортсмены примут участие в лицензионных соревнованиях, на которых будут разыгрываться путевки на летние Олимпийские игры в Париже.

Отметим, что сборы завершатся 24 марта.

İdman.biz

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