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Чемпионат Азербайджана в крытом зале

Стрельба из лука
Новости
3 Февраля 2025 15:26
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Чемпионат Азербайджана в крытом зале

5-7 февраля в Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примут участие около 60 спортсменов, представляющих различные регионы нашей страны.

Лучники и лучницы будут стрелять по мишени с расстояния 18 метров в трех возрастных категориях (подростки до 16 лет, молодежь 16-18 лет и взрослые) в крытом зале.

Согласно программе турнира, тренировочные занятия и отборочные туры пройдут пятого февраля. Чемпионат стартует на следующий день. Соревнования, которые начнутся с четвертьфиналов, завершатся седьмого февраля церемонией награждения победителей.

Торжественное открытие трехдневного турнира состоится шестого февраля в 10:00 в Бакинском Дворце спорта.

İdman.biz

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