10 Апреля 2025
RU

Гимназиада: азербайджанские лучницы поборются за бронзовую медаль - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
10 Апреля 2025 16:14
15
Гимназиада: азербайджанские лучницы поборются за бронзовую медаль - ФОТО

На спортивных играх Гимназиады ISF U15, проходящих в Сербии, стартовали командные соревнования среди лучниц.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, сборная Азербайджана начала соревнования в Златиборе с четвертьфинала.

В первом матче наша команда в составе Лейлы Эфендиевой, Нилуфер Агамамедли и Соны Рустамли встретилась с Украиной. Сборная Азербайджана победила соперника со счетом 5:3 и вышла в полуфинал. Наши лучники, проигравшие на этом этапе Китаю со счетом 0:6, поборются за третье место. Соперником будет сборная Турции.

В финале встретятся сборные Китая и Китайского Тайбэя.

Отметим, что решающие поединки состоятся 12 апреля.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ильгар Аббасов: "Стрельба из лука может привлечь внимание наших ветеранов"
7 Февраля 17:54
Стрельба из лука

Ильгар Аббасов: "Стрельба из лука может привлечь внимание наших ветеранов"

Он сообщил, что развитие этого вида спорта в регионах в настоящее время является одним из главных приоритетов
Чемпионка Азербайджана по стрельбе из лука: "Я не совсем довольна своим выступлением"
7 Февраля 17:01
Стрельба из лука

Чемпионка Азербайджана по стрельбе из лука: "Я не совсем довольна своим выступлением"

Она прокомментировала свое участие в чемпионате и первенстве страны
Завершились чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО
7 Февраля 16:48
Стрельба из лука

Завершились чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

В турнире приняли участие около 60 спортсменов
Тренер сборной: "Чем больше спортсменов, тем больше у нас выбора"
6 Февраля 11:55
Стрельба из лука

Тренер сборной: "Чем больше спортсменов, тем больше у нас выбора"

По его словам, на стартовавших сегодня первенстве страны и чемпионате перед мишенью встанут новые спортсмены
Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана - ФОТО
6 Февраля 11:05
Стрельба из лука

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана - ФОТО

Турнир завершится седьмого февраля
Чемпионат Азербайджана в крытом зале
3 Февраля 15:26
Стрельба из лука

Чемпионат Азербайджана в крытом зале

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка