Гимназиада: азербайджанские лучницы поборются за бронзовую медаль - ФОТО

На спортивных играх Гимназиады ISF U15, проходящих в Сербии, стартовали командные соревнования среди лучниц.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, сборная Азербайджана начала соревнования в Златиборе с четвертьфинала.

В первом матче наша команда в составе Лейлы Эфендиевой, Нилуфер Агамамедли и Соны Рустамли встретилась с Украиной. Сборная Азербайджана победила соперника со счетом 5:3 и вышла в полуфинал. Наши лучники, проигравшие на этом этапе Китаю со счетом 0:6, поборются за третье место. Соперником будет сборная Турции.

В финале встретятся сборные Китая и Китайского Тайбэя.

Отметим, что решающие поединки состоятся 12 апреля.

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