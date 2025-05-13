Азербайджанская сборная принимает участие в Кубке Европы - ФОТО

С 12 по 17 мая в столице Болгарии - городе София - проходит первый этап Молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, в котором принимает участие и азербайджанская юношеская сборная.

İdman.biz сообщает, что наша команда представлена в составе восьми спортсменов: Фатима Гусейнли, Сюмейя Беделли, Ягмур Гурбанлы, Захра Джарчылы, Захид Кязымзаде, Нурлан Рагимли, Сардар Велиев, Ислам Исмаилов. Всего на соревнования заявлены 204 лучника из 18 стран Европы.

12 мая состоялась церемония открытия и официальные тренировки.

Сегодня участники приступили к квалификационным соревнованиям, по итогам которых определятся лучшие стрелки финальных поединков.

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