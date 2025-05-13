13 Мая 2025
RU

Азербайджанская сборная принимает участие в Кубке Европы - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
13 Мая 2025 10:50
16
Азербайджанская сборная принимает участие в Кубке Европы - ФОТО

С 12 по 17 мая в столице Болгарии - городе София - проходит первый этап Молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, в котором принимает участие и азербайджанская юношеская сборная.

İdman.biz сообщает, что наша команда представлена в составе восьми спортсменов: Фатима Гусейнли, Сюмейя Беделли, Ягмур Гурбанлы, Захра Джарчылы, Захид Кязымзаде, Нурлан Рагимли, Сардар Велиев, Ислам Исмаилов. Всего на соревнования заявлены 204 лучника из 18 стран Европы.

12 мая состоялась церемония открытия и официальные тренировки.

Сегодня участники приступили к квалификационным соревнованиям, по итогам которых определятся лучшие стрелки финальных поединков.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гимназиада: азербайджанские лучницы поборются за бронзовую медаль - ФОТО
10 Апреля 16:14
Стрельба из лука

Гимназиада: азербайджанские лучницы поборются за бронзовую медаль - ФОТО

Сборная Азербайджана начала соревнования с четвертьфинала
Ильгар Аббасов: "Стрельба из лука может привлечь внимание наших ветеранов"
7 Февраля 17:54
Стрельба из лука

Ильгар Аббасов: "Стрельба из лука может привлечь внимание наших ветеранов"

Он сообщил, что развитие этого вида спорта в регионах в настоящее время является одним из главных приоритетов
Чемпионка Азербайджана по стрельбе из лука: "Я не совсем довольна своим выступлением"
7 Февраля 17:01
Стрельба из лука

Чемпионка Азербайджана по стрельбе из лука: "Я не совсем довольна своим выступлением"

Она прокомментировала свое участие в чемпионате и первенстве страны
Завершились чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО
7 Февраля 16:48
Стрельба из лука

Завершились чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

В турнире приняли участие около 60 спортсменов
Тренер сборной: "Чем больше спортсменов, тем больше у нас выбора"
6 Февраля 11:55
Стрельба из лука

Тренер сборной: "Чем больше спортсменов, тем больше у нас выбора"

По его словам, на стартовавших сегодня первенстве страны и чемпионате перед мишенью встанут новые спортсмены
Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана - ФОТО
6 Февраля 11:05
Стрельба из лука

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана - ФОТО

Турнир завершится седьмого февраля

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев
Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов