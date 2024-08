Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

Международный олимпийский комитет сделал публикацию об азербайджанской спортсменке Яйлагюль Рамазановой.

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

«Сердце чемпиона, сила матери. Яйлагюль Рамазанова определила новые лимиты в Париже-2024» (Heart of a champion, strength of a mother. Yaylagul Ramazanova redefined limits at Paris 2024).

Участие нашей спортсменки, которая вот-вот станет матерью, в соревнованиях по стрельбе из лука Олимпийских игр привлекло внимание мировых СМИ. Представители зарубежных СМИ оценили этот шаг Яйлагюль Рамазановой как большое мужество и решительность настоящего спортсмена. Многие международные СМИ обратились с просьбой взять интервью у Яйлагюль и подготовить о ней репортаж.

İdman.biz