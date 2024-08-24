24 Августа 2024
RU

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
24 Августа 2024 09:24
152
Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

Международный олимпийский комитет сделал публикацию об азербайджанской спортсменке Яйлагюль Рамазановой.

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

«Сердце чемпиона, сила матери. Яйлагюль Рамазанова определила новые лимиты в Париже-2024» (Heart of a champion, strength of a mother. Yaylagul Ramazanova redefined limits at Paris 2024).

Участие нашей спортсменки, которая вот-вот станет матерью, в соревнованиях по стрельбе из лука Олимпийских игр привлекло внимание мировых СМИ. Представители зарубежных СМИ оценили этот шаг Яйлагюль Рамазановой как большое мужество и решительность настоящего спортсмена. Многие международные СМИ обратились с просьбой взять интервью у Яйлагюль и подготовить о ней репортаж.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку пройдет чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука
22 Августа 16:30
Стрельба из лука

В Баку пройдет чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука

Более 50 профессиональных спортсменов, представляющих различные регионы страны, примут участие в борьбе за титул чемпиона
Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО
23 Июля 05:44
Париж-2024

Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО

Вместе с командой в Париж отправляются министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра ведомства Мариана Василева
Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление" - ВИДЕО
23 Июля 05:29
Париж-2024

Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление" - ВИДЕО

"Верим, что наши спортсмены смогут показать и одержат победу в том числе и над собой"
Определились победители соревнований по стрельбе из лука - ФОТО
29 Июня 23:04
Стрельба из лука

Определились победители соревнований по стрельбе из лука - ФОТО

29 июня прошли соревнования по стрельбе из лука среди сотрудников государственных учреждений
Очередная лицензия на летние Олимпийские игры Париж-2024
16 Июня 19:30
Стрельба из лука

Очередная лицензия на летние Олимпийские игры Париж-2024

Она успешно выступила в финале мирового классификационного турнира по стрельбе из лука
Шахин Мовсумов подал в отставку, президентом федерации избран Анар Гулиев
22 Мая 12:10
Стрельба из лука

Шахин Мовсумов подал в отставку, президентом федерации избран Анар Гулиев

Состоялось внеочередное общее собрание Федерации стрельбы из лука Азербайджана

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
"Еще ничего не потеряно"
21 Августа 16:50
Азербайджанский футбол

"Еще ничего не потеряно"

"После второго гола дисциплина в игре была нарушена"
Бакинский "Большой шлем" останется в мировом календаре
21 Августа 17:08
Дзюдо

Бакинский "Большой шлем" останется в мировом календаре

Рейтинговое соревнование в столице вновь станет составной частью Мирового тура