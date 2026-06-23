Aquero “Barselona”ya Xulian Alvarez yolunu göstərdi

Argentinalı sabiq futbolçu Serxio “Kun” Aquero Xulian Alvarezin mümkün “Barselona” keçidini dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, vaxtilə “Barselona” və “Atletiko Madrid”də çıxış edən Aquero “Jijantes” kanalında həmyerlisinin Kataloniya klubuna uyğun futbolçu olduğunu deyib.
Aquero argentinalı hücumçunun hücum xəttində fərqli mövqelərdə çıxış edə bilməsini əsas üstünlük kimi göstərib.
“Xulian bir çox kluba uyğun gələr. Amma “Barselona”da möhtəşəm şəkildə uyğunlaşar. O, böyük futbolçudur, hər yerdə oynaya bilir və hücumda tam komplekt oyunçudur. Belə futbolçulara sahib olmaq yaxşıdır. Hücumçu, cinah oyunçusu, forvard, hücumameyilli yarımmüdafiəçi kimi istifadə etmək olar. Əlində hücum üçün joker olur”, - deyə Aquero bildirib.
Sabiq hücumçu Alvarezin “Atletiko Madrid”dən ayrılmaq istəyi ilə bağlı mövqeyinə də toxunub. O qeyd edib ki, futbolçunun klubla danışıb vəziyyəti açıq deməsində yanlış heç nə yoxdur. Aqueronun fikrincə, əgər oyunçu özünü rahat hiss etmirsə, klub onun üçün çıxış yolu tapmalıdır.
“Bir futbolçu narazıdırsa, bütün il onu pis əhvalda saxlamaq olmaz. Rahat deyilsə, klub kömək etməlidir. Məncə, belə işləməlidir”, - deyə o əlavə edib.
Aquero mümkün transferin maliyyə tərəfinə də münasibət bildirib. Onun fikrincə, “Barselona” böyük məbləği birdəfəlik ödəyə bilməsə də, belə keçidlər mərhələli ödənişlərlə həyata keçirilə bilər.