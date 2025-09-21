24 Sentyabr 2025
AZ

Bakıda "Avropa Mobillik Həftəsi" çərçivəsində veloyürüş - FOTO

Velosiped idmanı
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 10:18
72
Bakıda "Avropa Mobillik Həftəsi" çərçivəsində veloyürüş - FOTO

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının (AzVİF) birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda veloyürüş təşkil olunub.

İdman.biz xəbər verir ki, "Avropa Mobillik Həftəsi" çərçivəsində keçirlən yürüş Şəhidlər Xiyabanından start götürərək velosiped zolağı boyunca davam edib və Hüseyn Cavid parkında yekunlaşıb.

Tədbirdə 40-a yaxın həvəskar və peşəkar velosipedçi iştirak edib.

Veloyürüşün əsas məqsədi paytaxt sakinləri arasında ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi olan velosipedin istifadəsini təşviq etmək və ətraf mühitin mühafizəsinə diqqəti artırmaqdır. Yürüşün sonunda bütün iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.

İdman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bir qrup autizmli gəncə velosipedlər hədiyyə edilib - FOTO
23 Sentyabr 13:23
Velosiped idmanı

Bir qrup autizmli gəncə velosipedlər hədiyyə edilib - FOTO

Tədbir Autizm Mərkəzində keçirilib
Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib - FOTO
22 Sentyabr 18:58
Velosiped idmanı

Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib - FOTO

Fərqlənən idmançılar hədiyyələrlə təltif ediliblər
Kanar adaları İsrailə görə "Vuelta"nı qəbul etmək istəmir
16 Sentyabr 19:47
Velosiped idmanı

Kanar adaları İsrailə görə "Vuelta"nı qəbul etmək istəmir

Builki veloyürüş etirazlar səbəbindən daha tez başa çatıb
İqlesias: "Vuelta"da etirazlar idmandan vacibdir, söhbət soyqırımdan gedir
12 Sentyabr 06:08
Velosiped idmanı

İqlesias: "Vuelta"da etirazlar idmandan vacibdir, söhbət soyqırımdan gedir

İnsanlar Fələstinə dəstək məqsdilə veloyürüşün keçirilməsinə mane olurlar
Natalya Vallek: "Qorxmayın və məqsədinizə doğru gedin" - FOTO
12 Sentyabr 00:33
Velosiped idmanı

Natalya Vallek: "Qorxmayın və məqsədinizə doğru gedin" - FOTO

Velosipedçi uğurunun sirrini paylaşıb
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasında milli ilə bağlı görüş - FOTO
8 Sentyabr 16:45
Velosiped idmanı

Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasında milli ilə bağlı görüş - FOTO

Sahib Ələkbərov bildirib ki, AzVİF rəhbərliyi yığma komandaların üzvlərinin hazırlığının artırılmasına xüsusi diqqət yetirir

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub