Чемпион мира, отметивший победу с флагами Азербайджана и Турции: "Это был мой долг"

"Поскольку соревнование проходит в Азербайджане, мы подготовились к нему с полной ответственностью. Нашей целью было высоко поднять наш флаг после побед".

Об этом İdman.biz заявил Ибрагим Юсубов (92 кг), завоевавший золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира среди военнослужащих.

Он также отметил, что гордится тем, что после финальной схватки вышел на ковер с флагами Азербайджана и Турции: "В финале я встретился со спортсменом из братской страны. Я знал, что если он победит, то поднимет флаг Азербайджана. Наши страны братские, одна нация - два государства. По этой причине я был обязан поднять флаг Турции. Я горжусь этим".

По словам Юсубова, мундиаль организован на высоком уровне, и в Баку принимают участие сильнейшие борцы: "Ответственность перед родной публикой двойная. Мы оба боролись перед зрителями и представляли наших военных. Мы рады, что смогли поднять наши флаги после побед. Каждый из моих противников был сильным. Сегодня, когда вольная борьба развивается во всем мире, нет слабых соперников. До сих пор ни в одной стране не был организован чемпионат мира среди военнослужащих на таком высоком уровне. Спасибо всем, кто организовал его".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила первый день чемпионата с 4 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалью.

Эмин Ага

İdman.biz