Чемпионат мира: Гурбанова сразится за бронзу

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра.

Как сообщает İdman.biz, у нас есть шанс выиграть еще 1 медаль в 5-й день соревнований.

Гюнай Гурбанова, выигравшая утешительный поединок в весовой категории 62 кг, выйдет на ковер, чтобы сразиться за бронзовую медаль.

Чемпионат мира по борьбе U20.

Женская борьба

Бронзовая медаль

62 кг

Гюнай Гурбанова в своем первом поединке победила Аннатину Кендру (Швейцария) со счетом 16:5. В 1/4 финала наша спортсменка проиграла украинке Ирине Бондарь со счетом 4:10. Соперница Гурбановой вышла в финал, поэтому наша спортсменка принимает участие в утешительных поединках за бронзу. В первом она победила Йи Йе Ли из Китайского Тайбэя. Соперницей Гюная в бою за третье место станет мексиканка Мелани Нахоми.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В борьбе борцов греко-римского стиля Джоджу Самадов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзовую. Наргиз Самедова (55 кг) завершила турнир на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz