Чемпионат мира: 3 наших борца поборются за бронзовые медали

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на чемпионате мира в борьбу вступили борцы вольного стиля.

Один из 5 спортсменов сборной Азербайджана вышел в полуфинал.

Чемпионат мира по борьбе U17

Вольная борьба

4️8️ кг

Гаджигусейн Ахмедзаде в квалификационном раунде проиграл Чингизу Сарыглару (AIN) со счетом 2:11.

5️5️ кг

Гусейн Гусейнов вышел в 1/4 финала, победив туркменистанца Азатберди Аширгулиева со счетом 3:1. После этого наш соотечественник с полным преимуществом обыграл тунисца Мокбела Сахли (11:1) и вышел в полуфинал. На пути к финалу Гусейн встретился с Йозефом Бахманом из Пуэрто-Рико. Наш представитель, проигравший со счетом 2:5, поборется за бронзу.

6️5️ кг

Иса Юсибов проиграл Бакдаулету Акимжану из Казахстана в 1/8 финала со счетом 0:6.

80 кг

Магомед Аббасзаде проиграл грузину Николасу Масурадзе в 1/8 финала со счетом 1:7. Так как его соперник вышел в финал, наш спортсмен поборется за бронзу.

1️1️0️ кг

Магомед Гантемиров встретился в 1/8 финала с американцем Майклом Моко. Соперник победил со счетом 16:6. Моко вышел в финал, поэтому наш спортсмен поборется за бронзу.

Отметим, что завтра состоятся поединки решающего этапа по вольной борьбе.

İdman.biz