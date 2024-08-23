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Чемпионат мира: 3 наших борца поборются за бронзовые медали

Борьба
Новости
23 Августа 2024 18:44
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Чемпионат мира: 3 наших борца поборются за бронзовые медали

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на чемпионате мира в борьбу вступили борцы вольного стиля.

Один из 5 спортсменов сборной Азербайджана вышел в полуфинал.

Чемпионат мира по борьбе U17
Вольная борьба
4️8️ кг
Гаджигусейн Ахмедзаде в квалификационном раунде проиграл Чингизу Сарыглару (AIN) со счетом 2:11.

5️5️ кг
Гусейн Гусейнов вышел в 1/4 финала, победив туркменистанца Азатберди Аширгулиева со счетом 3:1. После этого наш соотечественник с полным преимуществом обыграл тунисца Мокбела Сахли (11:1) и вышел в полуфинал. На пути к финалу Гусейн встретился с Йозефом Бахманом из Пуэрто-Рико. Наш представитель, проигравший со счетом 2:5, поборется за бронзу.

6️5️ кг
Иса Юсибов проиграл Бакдаулету Акимжану из Казахстана в 1/8 финала со счетом 0:6.

80 кг
Магомед Аббасзаде проиграл грузину Николасу Масурадзе в 1/8 финала со счетом 1:7. Так как его соперник вышел в финал, наш спортсмен поборется за бронзу.

1️1️0️ кг
Магомед Гантемиров встретился в 1/8 финала с американцем Майклом Моко. Соперник победил со счетом 16:6. Моко вышел в финал, поэтому наш спортсмен поборется за бронзу.

Отметим, что завтра состоятся поединки решающего этапа по вольной борьбе.

İdman.biz

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