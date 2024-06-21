Объявлены наши борцы, которые примут участие в чемпионате Европы

С 24 по 30 июня в Сербском Нови-Саде пройдет чемпионат Европы по борьбе U-17.

Как сообщает İdman.biz, в континентальном первенстве примут участие сборные Азербайджана по всем трем видам борьбы.

В первые дни соревнований наши борцы греко-римского стиля будут бороться под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова и тренеров Расима Агаева и Эльбруса Мамедова. В состав команды входят Ниджат Искендерли (45 кг), Амрах Амрахов (48 кг), Туран Дашдамиров (51 кг), Али Назаров (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Испандияр Иманов (65 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг). кг), Орхан Гаджиев (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Микаил Исмаилов (110 кг).

Позже к борьбе присоединятся и девушки. Под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и Тренер Хасрата Мамедъярова в чемпионате Европы выступят Назрин Ахмедли (40 кг), Илькана Байрамова (46 кг), Эсра Мамедли (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Фидан Бабаева (57 кг), Гюнай Гурбанова (61 кг) и Захра Керимзаде (69 кг).

Завершат соревнования борцы вольного стиля. Добиться успеха постараются Фаган Фатиев (45 кг), Гаджигусейн Ахмадзаде (48 кг), Магомед Исмаилов (51 кг), Гусейн Гусейнов (55 кг), Гусейн Исмайлов (60 кг), Иса Юсибов (65 кг), Газанфар Казымлы (71 кг), Мухаммед Аббасзаде (80 кг), Фархад Сулейманлы (92 кг) и Исмаил Керимов (110 кг).

Первые поединки начнутся каждый день в 12:30 по бакинскому времени, а матчи за медали - в 20:00.

Защищать справедливость на чемпионате Европы будут судья I-S категории Сади Гулиев и судья I категории Заур Шарифов.

İdman.biz