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Гянджинские школьники отличились в вольной борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
5 Июня 2024 19:14
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Гянджинские школьники отличились в вольной борьбе - ФОТО

Завершилась борьба борцов вольного стиля на республиканском чемпионате школьников.

Как сообщает İdman.biz, во второй день чемпионата, организованного совместно Министерством науки и образования и Федерацией борьбы Азербайджана, определились победители в 5 весовых категориях.

Спортсмены «Сабунчи» отличились в соревнованиях в весовых категориях 38, 44, 52, 62 и 75 кг. Они завоевали золотые медали в двух весовых категориях.

По итоговым результатам первое место заняла Гянджа (171), второе место - Сабунчи (107), третье - Абшерон (86).

38 кг
1. Али Раджабов (Гянджа, "Тахсил")
2. Сархан Мусаев (Гах, РОИЛ)
3. Алиширин Маликли (Хазар), Тогрул Алиев (Сальян)

44 кг
1. Акпер Аскеров (Абшерон)
2. Мирджалал Гусейнов (Гянджа, "Тахсил")
3. Имамрза Хамидзаде (Астара), Мурад Мехтиев (Загатала)

52 кг
1. Аслан Амиров (Сабунчи)
2. Эльджан Гасанов (Хазар)
3. Мураз Гусейнов (Гянджа, «Тахсил»), Фаршид Хакими (Шамахы)

62 кг
1. Эльджан Агаев (Сумгаит)
2. Омар Алиев (Сабунчи)
3. Ислам Раджабов (Апшерон), Хаял Шукурлу (Джалилабад)

75 кг
1. Эльвин Наджафзаде (Сабунчи)
2. Шадияр Аббасзаде (Джалилабад)
3. Юсиф Годжаев (Газах), Наджмеддин Мамедли (Балакен)

İdman.biz

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