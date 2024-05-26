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Чемпион Европы: "Следующая цель - Олимпиада в Лос-Анджелесе"

Борьба
Новости
26 Мая 2024 21:18
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Чемпион Европы: "Следующая цель - Олимпиада в Лос-Анджелесе"

"Я посвящаю победу азербайджанскому народу. На арене было много болельщиков. Там было очень много людей».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил чемпион Европы по вольной борьбе Джабраил Гаджиев (74 кг).

Победитель чемпионата Европы по борьбе среди юношей до 23 лет рассказал, что поставил перед собой цель выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028:

"Золотая медаль была их правом. Следующая цель - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Мечта каждого спортсмена - принять участие в этих играх. В сборной существует острая конкуренция. Это хорошо. Пусть сильнейший будет номером 1. За пределами страны мы все поддерживаем друг друга как болельщики. Мы конкуренты внутри коллектива. Есть здоровая конкуренция. Окончательное решение примет тренерский штаб».

Отметим, что в финале Джабраил выиграл у Камиля Абдулвахабова (AIN) со счетом 6:5.

İdman.biz

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