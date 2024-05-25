30-е чемпионство нашей сборной

Сборная Азербайджана выиграла юбилейное первенство на чемпионате Европы по борьбе U23.

Как сообщает İdman.biz, золотая медаль, завоеванная Жалей Алиевой, стала 30-й в истории нашей сборной.

Она отличилась на континентальном первенстве, проходившем в Баку. Жаля победила всех своих соперниц в категории до 57 кг.

Наша сборная выиграла 4 из этих чемпионаств на соревнованиях в Баку. Наша сборная по борьбе выиграла 26 чемпионств на соревнованиях, проводимых с 2015 года.

Отметим, что Азербайджан занимает 2-е место по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы U23. Больше только у России - 53 успеха.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz