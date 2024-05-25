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Эльнура Мамедова: "Я ошиблась, поверив судье" - ФОТО - ИНТЕРВЬЮ

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25 Мая 2024 14:01
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Эльнура Мамедова: "Я ошиблась, поверив судье" - ФОТО - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz Эльнуры Мамедовой, борца сборной Азербайджана, завоевавшей серебро на чемпионате Европы U-23 в Баку.

- На проходящем в Баку чемпионате Европы U-23 вы завоевали серебряную медаль. Чего не хватило для золота?

- Я стремилась завоевать золотую медаль в Баку. Моя ошибка заключалась в том, что моя соперница по финалу Лилия Маланчик сошла с ковра. И я полумала, что рефери остановит матч. Но этого не произошло. Мои очки не засчитались, а очки соперника засчитали. Моя ошибка заключалась в том, что я на мгновение поверила рефери и ждала от него очко. Я остановилась и позволила сопернице заработать очко.

– Серебро для вас – максимум, или вы сожалеете и вините себя за то, что не смогли завоевать золото?

— В 2022 году я завоевала серебряную медаль, а в прошлом году — бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. После этого я смогу выступать в U-23 только 1 год. А дальше я сделаю все возможное, чтобы отличиться среди взрослых.

- Вы упомянули, что вам остался год в U-23. Можем ли мы сказать, что на этот раз вы будете бороться только за золото?

- Да, в следующем году я не допущу ошибок и постараюсь стать чемпионом.

- Впервые мы стали третьими в командном счете. Как вы оцениваете этот успех?

- Конечно, это очень радует. Мне бы хотелось, чтобы все члены команды завоевали медали.

Эмин Ага

İdman.biz

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