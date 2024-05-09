Рафик Гусейнов завоевал лицензию в Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, такого результата наш двукратный чемпион мира добился на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходящем в Стамбуле.

Наш борец греко-римского стиля, победивший в братской стране Ильяса Пагкалидиса (Греция) 3:1, Кумара Сунила (Индия) 4:3 и Алекса Кэссидиса (Швеция) 2:1, в полуфинале встретился с Лашей Гобадзе (Грузия). Гусейнов, выступающий в весе 87 кг, победил своего соперника со счетом 4:1. Эта победа принесла Рафику олимпийскую лицензию.

Ранее Мурад Мамедов (60 кг) добился такого же успеха в Стамбуле.

Отметим, что сегодня в решающем поединке за лицензию примет участие еще один азербайджанский борец.

İdman.biz