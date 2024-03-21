Рафик Гусейнов: "Некоторые из них могут говорить, не понимая" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Интервью борца греко-римского стиля сборной Азербайджана Рафика Гусейнова (82 кг) İdman.biz TV.

- Вы получили травму перед чемпионатом Европы, который проходил в столице Румынии Бухаресте, и недавно перенесли операцию. Как себя чувствуете сейчас?

- Травма повлияла на мое выступление за год до чемпионата Европы. Тем не менее, я старался изо всех сил. После чемпионата Европы мне предложили поехать на сборы во Владикавказ. Потому что впереди нас ждет лицензионный турнир и это тяжелое испытание. После этого мне сделали операцию в одной из клиник Баку. Это не большая операция, а микрооперация. Я считаю, что она удалась. На данный момент это не влияет на мои тренировки. Сейчас я чувствую себя в оптимальной форме и хорошо.

- После неудачного выступления на чемпионате Европы вы даже сделали публикацию об этом. Какой момент беспокоил вас больше всего?

- К сожалению, некоторые люди могут просто говорить, не понимая. У них были бессмысленные разговоры. Конечно, интерес спорта в том, что ты не выигрываешь каждый турнир. Это нормальная вещь. Мы так радуемся моменту победы из-за поражений. Я никогда не люблю оправдываться, когда проигрываю. Но уместно говорить о реальных фактах. Потому что я вижу, что такие вещи случаются, когда какие-то люди, не понимая, ведут неэтичные и неинтересные разговоры. В связи с этим мне пришлось сообщить о своей травме. Травма помешала мне выступать в полной оптимальной форме. Но перед чемпионатом Европы я был в хорошей форме. Я думал, что чемпионат Европы пройдет успешно. Травма, которую я получил всего за день до соревнований, лишила меня четвертого европейского золота.

- Что вы можете сказать о Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку?

- Мои ожидания от товарищей по команде высоки от Нихата Мамедли в весовой категории 60 кг. Он молодой, перспективный и в то же время полный энергии спортсмен. Имеет хорошую технику. Он показал это на чемпионате Европы. Я думаю, ему следует получить лицензию здесь. Мурад Ахмадиев в весе 97 кг - очень опасный спортсмен. Он использует очень хорошие финты. В настоящее время он один из молодых спортсменов, бросающих вызов своим сверстникам на международных аренах. Я думаю, он тоже сможет получить лицензию. Бека Канделаки (130 кг) также показал на прошлом чемпионате Европы, что достоен получения лицензии. Надеюсь, что эти спортсмены получат лицензию, порадуют наш народ, и мы в полном составе выступим на Олимпийских играх.

- В чем преимущество проведения соревнований в родных стенах?

- В отличие от других видов спорта, наши арены всегда полны борцов. Надеюсь, в этот раз будет то же самое. Билеты сделали максимально дешевыми, чтобы сделать их доступными. Отсюда я хочу сообщить каждому зрителю и каждому болельщику, что они должны не оставлять нашу команду и быть с нами. Нашим спортсменам нужна такая поддержка. Именно благодаря этой поддержке они хорошо борются на своих домашних аренах. Будем надеяться, что наши зрители и болельщики не оставят нашу команду и вместе мы выиграем лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Эмин Ага

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