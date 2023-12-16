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Азербайджанский спортсмен предсказал точный счет матча "Карабах" - "Хеккен": "Мой дядя Шахин Диниев не при чем"

Борьба
Интервью
16 Декабря 2023 09:20
Азербайджанский спортсмен предсказал точный счет матча "Карабах" - "Хеккен": "Мой дядя Шахин Диниев не при чем"

"Мне удалось посмотреть игру «Карабах» - «Хеккен» по телефону. В спорте есть поговорка: победителей не спрашивают".

Об этом İdman.biz заявил борец Эльдениз Азизли.

Трехкратный чемпион мира прокомментировал матч между "Карабахом" и "Хеккеном" (2:1), прошедший в рамках группового этапа Лиги Европы. По его словам, даже если у чемпиона Азербайджана есть некоторые недостатки, он пишет историю: "Карабах" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы. Команда провела великолепную игру и одержала уверенную победу. Я был очень рад. По этому поводу поздравляю всю семью «Карабаха».

Азизли также прокомментировал тот факт, что он стал победителем опроса İdman.biz, правильно предсказав до игры счет матча. Он отметил, что угадал интуитивно: «Да, моя догадка оказалась верной. Это интуиция. Мой дядя Шахин Диниев здесь не играет никакой роли, мы с ним об этом не говорили. Как человек, близко интересующийся футболом, я спрогнозировал и угадал».

Отметим, что в опросе нашего сайта приняли участие 15 знаменитостей.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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