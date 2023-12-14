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"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

Азербайджанский футбол
Прогнозы
14 Декабря 2023 14:25
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

Сегодня "Карабах" примет "Хеккен" в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч.

Знаменитости из разных сфер считают воспитанников Гурбана Гурбанова более сильными, чем шведские футболисты. 14 из 15 человек, принявших участие в голосовании, ждут от "Карабаха" победы. 8 из них спрогнозировали счет 2:0.

Интересно, что все принявшие участие в опросе предполагают, что чемпион Азербайджана забьет хотя бы один гол. 3 человека считают, что «Хеккен» тоже отличится.

Бахрам Багирзаде (актер): «Карабах» победит с большим преимуществом
Эльданиз Азизли (борец) – 2:1
Ариф Асадов (футбольный тренер) – 2:0
Эльшан Юсубов (директор баскетбольного клуба) – 1:1
Рашад Меджид (председатель Совета прессы) – 2:0
Илькин Гасанли (актер-ведущий) - верит в "Карабах".
Зия Раджабов (тренер по волейболу) – 2:0
Тайфур Алиев (боксер) – 2:0
Гаджи Алиев (борец) – 2:0
Фирдовси Умудов (тренер по вольной борьбе) – 3:1
Али Миралиев (певец) – 3:0
Ляман Алимурадова (художественная гимнастка) – 3:1
Агиль Аббас (депутат): «Карабах» победит
Орхан Сафаров (дзюдоист): 2:0
Юрий Матиас (футболист) – 2:0, Жуниньо сделает дубль
Талех Юзбеков (актер) – 2:0

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном" начнется в 21:45 по бакинскому времени на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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