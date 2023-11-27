"Манчестер Юнайтед" установил уникальный рекорд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл «Эвертон» со счетом 3:0 и установил уникальное достижение английского чемпионата благодаря этой победе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Qazeta.ru, об этом отмечает Squawka в социальной сети Twitter.

«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в АПЛ, который провел 500 сухих матчей в лиге. На втором месте по этому показателю находится «Челси» (476). Третье место занимает «Ливерпуль» (460).

Клуб из Манчестера идет на шестом месте в турнирной таблице английского первенства, имея в своем активе 24 очка. При этом подопечные Эрика тен Хага выиграли пять из шести последних матчей - единственное поражение команда потерпела от другого манчестерского клуба - «Манчестер Сити», который после 13 игр в АПЛ идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 29 очков и всего на один балл отставая от лидера - лондонского «Арсенала».

Следующий матч в рамках Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведет на выезде против «Ньюкасла». Игра состоится 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 00:00.

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