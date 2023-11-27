В Эр-Рияде открылся музей Роналду - ВИДЕО

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылся музей звездного футболиста Криштиану Роналду.

İdman.biz сообщает, что Роналду поделился этим на своей странице в Instagram.

В посте под названием “Это моя история” португалец отметил, что в его музее под названием "CR7 Signature" отражена его история от Мадейры до Саудовской Аравии.

Здесь его поклонники познакомятся с коллекцией его футболок, а также с наградами, которые он заработал.

Отметим, что ”CR7 Signature " посетил и сам футболист. Его любопытное наблюдение за личными вещами, наградами не осталось незамеченным.

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