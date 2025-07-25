Легенда "Милана" и "Ювентуса" возглавил клуб в ОАЭ

Бывший игрок "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло назначен главным тренером эмиратского клуба второго дивизиона "Дубай Юнайтед", сообщает İdman.biz.

Итальянец вернется к тренерской деятельности спустя менее чем 11 месяцев после ухода из "Сампдории", которую он возглавлял с июля 2023 по август 2024 года.

Перед Пирло поставлена задача вывести "Дубай Юнайтед" в профессиональную лигу ОАЭ. Ранее специалист также работал с турецким "Фатих Карагюмрюк", а его тренерская карьера началась в сезоне 2020/21 в "Ювентусе".

Клуб подтвердил назначение Пирло официальным заявлением, отметив, что опыт и амбиции итальянца помогут достичь новых высот. Новый сезон Первого дивизиона ОАЭ стартует 19 сентября, а уже на следующий день команда Пирло сыграет с "Аль-Тайдом".

İdman.biz