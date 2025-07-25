Президент "Барселоны": "Рашфорд мечтал играть за "Манчестер Юнайтед"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о переходе нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Мы очень рады, что к нам присоединяется игрок высочайшего уровня, в прекрасном возрасте, готовый перейти в «Барселону» с невероятной мотивацией. Лично я видел, как он рад переходу в «Барселону».

Одно из его достоинств - искренность. Он мечтал играть за «Манчестер Юнайтед» до конца жизни. Маркус приехал туда в семь лет, проведя интересную жизнь. Он хотел быть «человеком одного клуба». Приятно, когда игрок говорит это со всей искренностью», - приводит слова Лапорты İdman.biz со ссылкой на Goal.

Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С февраля по июнь текущего года 27-летний нападающий защищал цвета «Астон Виллы» на правах аренды.

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