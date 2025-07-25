В "Барселоне" удивлены поведением тер Штегена и считают, что он обманул клуб - источник

В руководстве «Барселоны» были удивлены тем, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген объявил о необходимости операции на пояснице перед началом нового сезона, так как узнали о решении немецкого голкипера постфактум.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает популярное издание Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб, который за счет вероятного трансфера тер Штегена хотел улучшить финансовый фэйр-плей, теперь будет искать другие варианты, чтобы решить данный вопрос. Кроме того, утверждается, что сине-гранатовые считают себя обманутыми, так как Марк-Андре написал в обращении, что пропустит три месяца, чтобы не выпасть из заявки на сезон. Однако в руководстве осведомлены, что рецидив данной травмы требует минимум четырех-пяти месяцев на восстановление после операции. При подобном исходе футболист будет исключен из заявки, чем сможет помочь клубу зарегистрировать новых игроков, как это было с Даниэлем Ольмо и Пау Виктором в минувшем сезоне.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдет в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.

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