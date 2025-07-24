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Марк-Андре тер Штеген подтвердил операцию на спине: "Я вернусь"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 23:22
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Марк-Андре тер Штеген подтвердил операцию на спине: "Я вернусь"

Звезда "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген официально сообщил, что ему предстоит операция на спине. Ожидается, что восстановление займет около трех месяцев. Об этом голкипер сообщил в личном обращении к болельщикам, сообщает İdman.biz.

"Сегодня для меня тяжелый день. Я в хорошей форме физически и морально, но боль не проходит. После обсуждения с медицинским штабом клуба и независимыми экспертами мы решили, что наиболее быстрый и безопасный способ вернуться на поле — это операция. После предыдущей операции на спине я вернулся через 66 дней, но теперь врачи настаивают на трех месяцах восстановления для минимизации рисков. Эмоционально тяжело не быть рядом с командой, но я обещаю: я вернусь!" — написал тер Штеген в социальных сетях.

На фоне травмы основного вратаря "Барселона" может активировать новичка — голкипера Жоана Гарсию, подписанного у "Эспаньола" этим летом. Однако клуб все еще сталкивается с финансовыми ограничениями Ла Лиги и не уверен, сможет ли зарегистрировать Гарсию к старту сезона.

Ранее каталонцы подписали ряд игроков, но продолжают работать в условиях жесткого "правила 1:1", когда каждый потраченный евро должен быть компенсирован доходами или сокращением зарплат. Ситуация с тер Штегеном может ускорить процесс регистрации Гарсии.

Пока руководство "Барсы" ожидает решения Ла Лиги, тренерский штаб готовит Инаки Пенью и Войцеха Щенсны, которые могут начать сезон в воротах. Матчи предсезонного тура станут тестом для вратарской линии клуба.

İdman.biz

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