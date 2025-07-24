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Предсезонное турне "Барселоны" в Японии вновь оказалось под угрозой срыва

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 21:11
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Предсезонное турне "Барселоны" в Японии вновь оказалось под угрозой срыва

Хаос вокруг азиатского турне "Барселоны" продолжается. Несмотря на то, что клуб получил недостающий платеж в размере 5 миллионов евро и возобновил подготовку к поездке в Японию, теперь планам мешают новые проблемы — на этот раз логистические, сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Чартерный рейс KE9916, который должен был доставить команду в японский регион Кансай в четверг, так и не вылетел из аэропорта Эль-Прат. Причина — несогласованность между клубом и авиакомпанией, не успевшими вовремя завершить необходимые приготовления. По последним данным, "Барса" надеется вылететь в пятницу утром, чтобы успеть на матч с "Виссел Кобе", назначенный на воскресенье. Однако рассматривается и экстренный вариант — ночной вылет в четверг.

Напомним, ранее участие каталонского клуба в азиатском турне было отменено из-за финансовых разногласий с организатором — компанией D-Drive, которая не выплатила клубу полную сумму по контракту. Из обещанных 15 миллионов евро "Барселона" получила только 10 — в основном за корейскую часть тура. В отсутствие гарантий оставшейся суммы клуб отменил поездку всего за несколько часов до официальной презентации Маркуса Рашфорда.

В ситуацию вмешалась компания Rakuten, спонсор японского клуба "Виссел Кобе". Она покрыла оставшийся долг в размере 5 миллионов евро, после чего "Барса" вновь начала подготовку к азиатскому турне.

Теперь, несмотря на разрешение финансового кризиса, поездка снова под угрозой. Клуб остается в Барселоне в ожидании финального подтверждения перелета.

Если японская часть все же будет сорвана, "Барселона" продолжит азиатское турне по изначальному плану. Матчи с южнокорейскими клубами "Сеул" и "Тэгу" запланированы на 31 июля и 4 августа.

İdman.biz

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